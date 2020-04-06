Пекин, , 04:33 — REGNUM В общей сложности 114 человек покинули госпитали Китая по излечению от нового коронавируса, сообщает 6 апреля агентство Синьхуа.

Как сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР, уже 77 078 переболевших коронавирусом нового типа было выписано из госпиталей Китая за все время эпидемии. Общее число заразившихся COVID-19 в Китае достигло 81 708 человек, включая 3331 человека, скончавшегося от этой инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, на материковой части Китая за прошедшие сутки выявлено 39 заразившихся коронавирусом, из которых 38 случаев оказались «импортными».

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