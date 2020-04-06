Пекин, , 04:26 — REGNUM На материковой части Китая выявлено 39 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом, сообщает 6 апреля агентство Синьхуа.

Из всех новых случаев, 38 приходится ан так называемые «импортные», то есть привнесенные из-за рубежа случаи заражения. Еще один внутренний случай заражения выявлен в провинции Гуандун, сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР.

Кроме того, еще один человек скончался от инфекции в провинции Хубэй. Еще 10 новых подозрений на заражение инфекцией выявлено в стране. Все «импортные» пациенты направлены в госпитали для лечения.