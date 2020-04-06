Москва, , 04:25 — REGNUM Желающие граждане России могут самостоятельно и без назначения врача сдать анализ на наличие вируса SARS-CoV-2. Соответствующую возмездную услугу в тестовом режиме предоставляет Роспотребнадзор, сообщает пресс-служба ведомства.

«С 6 апреля Центр молекулярной диагностики Роспотребнадзора (CMD) начинает массовый скрининг всех, кто хочет проверить у себя наличие вируса COVID-19», — говорится в сообщении ведомства.

Желающий может оставить заявку, после чего специалист лаборатории посетит его на дому. Услуга является платной и доступна пока на территории Москвы и области.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор разработал собственную высокоточную тест-систему на COVID-19.

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