Москва, , 04:25 — REGNUM Бесконтактное тестирование на CОVID-19 начнет проводить центр молекулярной диагностики Роспотребнадзора (CMD) для всех желающих с 6 апреля в Москве и Московской области, сообщается на сайте ведомства.

Пробы будут собираться медиками на дому, а после отправляться в лабораторию. Направление врача при этом не потребуется. В настоящее время услуга доступна на коммерческой основе. Планируется расширить ее предоставление на всей территории России.

Для выявления коронавируса будет использована разработанная учеными Центрального НИИ Эпидемиологии тест-система, которая позволяет обнаружить инфекцию в организме на ранних стадиях, а также у лиц, имеющих неявные симптомы заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, о массовом производстве в РФ новой тест-системы, созданной для диагностики коронавируса нового типа стало известно 27 марта.

Читайте ранее в этом сюжете: В России начали производство новой тест-системы диагностики на коронавирус