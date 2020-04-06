Владивосток, , 04:23 — REGNUM В понедельник, 6 апреля, когда в Приморье началось дистанционное обучение школьников, система «Сетевой город» стала недоступна для пользователей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Система «Сетевой город», в которой работают электронные дневники учащихся, стала недоступна для школьников и педагогов. Учителя предполагают, что это произошло из-за сильной перегруженности.

Система при входе выдаёт сообщение: «Неожиданная ошибка».

Именно в «Сетевом городе» при дистанционном обучение должно было происходить общение педагогов и учащихся. Учителя в электронном дневнике должны давать домашние задания, ссылки на видео-лекции. Пока система не работает педагоги перешли на общение с учащимися в мессенджере WhatsApp.

Как сообщало ИА REGNUM, в Еврейской АО власти приняли решение изолировать подъезд жилого дома, в котором проживала девушка с предварительно подтверждённым диагнозом «коронавирус».

В Приморье из-за угрозы распространения коронавируса были продлены весенние каникулы школьников, а с 6 апреля началось дистанционное обучение.