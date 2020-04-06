Пекин, , 04:18 — REGNUM Китайские железные дороги ожидают восстановление пассажиропотока за трёхдневный Фестиваль Цинмин, сообщает 5 апреля агентство Синьхуа.

Так, 3 и 4 апреля в Китае было совершено 3,96 млн и 3,89 млн железнодорожных поездок соответственно, что является рекордами каждого дня с момент празднования Китайского Нового года, сообщили в корпорации China State Railway Group Co., Ltd. (CSRC).

В компании также отметили, что дополнительно 260 поездов в день было организовано на время выходных по случаю Дня поминовения усопших (Цинмин). В этом году праздник выпал на 4 апреля.

Традиционно эти выходные китайцы проводят для того, чтобы почтить память предков на местах их захоронения. В этом году железнодорожные перевозки просели в Китае из-за эпидемии нового коронавируса.