Лхаса, Китай, , 04:10 — REGNUM Столица Тибетского автономного района на юго-западе Китая город Лхаса «выпускает» в воздух 563,47 тонн кислорода ежегодно благодаря озеленению региона, сообщает 5 апреля агентство Синьхуа.

Кампания по озеленению города стартовала в 2012 году. С тех пор было высажено и сохранено более 234 гектар лесов. Лхаса также проведя ряд экспериментов по озеленению на разных высотах и в разные времена года, дабы выявить наиболее подходящие саженцы. Город посадил уже более 1,2 млн саженцев, включая кустарники и цветы, сообщили в бюро лесничества Тибета.

Как сообщало ИА REGNUM, за 2019 год Китай высадил 7,07 млн гектар деревьев в рамках государственного проекта озеленения и восстановления экологии страны.