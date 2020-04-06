Южно-Сахалинск, , 04:16 — REGNUM Главу Южно-Курильска Вячеслава Власенко в сети раскритиковали за вольность в отношении своей подчиненной во время видеоконференции. В сети появилось видео, на котором мэр лезет под юбку своей заместительницы.

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Как сообщило ИА Сахалин. Инфо, мэр Власенко и первый вице-мэр Елизавета Андреева в ходе заседания совета по инвестиционной деятельности, которое проходило посредством видео-конференции, вели себя, мягко говоря, фривольно. Мэр лез под юбку подчинённой, а чиновница кокетливо отталкивала его руку.

Ранее Елизавета Андреева баллотировалась на пост мэра портового Холмска при активной поддержке правительства Сахалинской области. Однако депутаты отказались одобрить её кандидатуру. Мэра в Холмске нет до сих пор.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2020 года на пост мэра Холмска Сахалинской области претендовали трое кандидатов. Но депутаты не отдали предпочтение никому и них.