Ухань, Китай, , 04:04 — REGNUM Около 5,57 млн человек в центральной китайской провинции Хубэй, сильнее всех пострадавшей от эпидемии коронавируса в стране, вышли на работу, сообщает 5 апреля агентство Синьхуа.

Кроме того, 3,46 млн человек вернулись на работу из-за пределов провинции Хубэй, включая провинции Гуандун, Чжэцзян и Цзянсу. По официальным данным департамента трудовых ресурсов и общественной безопасности КНР, Хубэй организовала 22,6 тыс. чартерных автобусных рейсов и 60 поездов, чтобы доставить 630 тыс. рабочих мигрантов напрямую из их мест проживания на фабрики.

Отметим, что за прошедшие сутки ни одного вновь подтвержденного случая заражения коронавирусом COVID-19 в провинции Хубэй выявлено не было. А общее число заразившихся достигло 67 803 человек.