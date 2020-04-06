Вашингтон, , 03:59 — REGNUM Администрация США закупила огромное количество антималярийного препарата гидроксихлорохина, которым предполагается лечить новую коронавирусную инфекцию. Об этом президент США Дональд Трамп сообщил 5 апреля, выступая на брифинге в Белом доме.

«У нас есть его запасы — около 29 миллионов доз. У нас его много, — обнадежил сограждан американский лидер. — Мы надеемся, что это сработает».

Между тем главный специалист по инфекционным заболеваниям в США Энтони Фаучи выразил сомнения в том, что противомалярийный препарат может быть эффективным средством против SARS-CoV-2. Убедительных доказательств тому нет, считает ученый.

Напомним, ранее президент США рассказал о распределении аппаратов ИВЛ и средств индивидуальной защиты по регионам страны.

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