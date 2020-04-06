Мехико, , 03:58 — REGNUM 2 143 случаев заболевания COVID-19 зарегистрировано на территории Мексики, где от его последствий скончались уже 94 пациента, сообщил заместитель министра здравоохранения страны Уго Лопес-Гатель 5 апреля на странице ведомства в Twitter.

Ранее сообщалось о 1 890 случаях заражения новым коронавирусом в стране. Анализы 10 682 человек показали отрицательный результат. За сутки в Мексике от COVID-19 умерли 15 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 апреля стало известно, что мексиканские власти оказались от идеи закрытия границ страны.

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