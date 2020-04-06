Пекин, , 03:50 — REGNUM В Китае в первых день трёхдневных выходных по случаю Дня поминовения усопших резко снизился автомобильный трафик, сообщает агентство Синьхуа.

По данным на 16:00 по местному времени 4 апреля, объем трафика за прошедшие 24 часа снизился на 16% в годовом исчислении, если верить данным 200 мониторинговых мест по всей стране, сообщили в Министерстве общественной безопасности КНР.

В то же самое время, на ключевых дорогах страны не выявлено дорожно-транспортных происшествие, повлекших гибель пяти и более человек. Отсутствуют также и протяженные автомобильные пробки.

Фестиваль Цинмин или День поминовения усопших является важным днем для культуры китайцев. В этот день они посещают кладбища, где захоронены их предки и отдают дань памяти предкам. В этом году ситуация осложнена эпидемией нового коронавируса.