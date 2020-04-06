Оттава, , 03:48 — REGNUM Более 1,6 тысяч новых случаев заболевания коронавирусной инфекции было выявлено в Канаде за прошедшие сутки, сообщает пресс-служба канадского минздрава.

Таким образом общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Канаде выросло до 15 512 человек. Больше всего пострадали от инфекции провинции Квебек, Онтарио и Альберта. Также количество смертельных исходов заболевания коронавирусной инфекцией в стране достигло 280.

Как сообщало ИА REGNUM, к 5 апреля в Канаде было подтверждено 14 404 случая заражения коронавирусом нового типа. Отмечалось, что большинство инфицированных было выявлено в Онтарио и Квебеке.

Читайте ранее в этом сюжете: Названо количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом в Канаде