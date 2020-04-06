Благовещенск, , 03:54 — REGNUM Начиная с воскресенья, 5 апреля, в Приамурье официально открылась речная навигация, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области.

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В настоящее время в полной мере навигация открылась только на реке Бурея, к 20 апреля навигация будет открыта на Амуре, Зее и Селемдже с притоками.

«В мае для лодок и катеров откроют водохранилища. С 1 мая будет разрешено ходить по Нижне-Бурейскому водохранилищу, с 10 мая — по Верхне-Бурейскому, а с 18 мая — по Зейскому», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Петербурга заверили, что навигация на Неве начнётся 10 апреля.