Петропавловск-Камчатский, , 03:49 — REGNUM Врио губернатора Камчатки Владимир Солодов прибыл из Якутии в Петропавловск-Камчатский и сразу же приступил к работе, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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На своей странице в Instagram Владимир Солодов сообщил о приезде на полуостров, где уже зарегистрированы первые случаи коронавируса.

«Необходимо немедленное усиление всех мер по предотвращению распространения инфекции, разворачивание масштабной диагностики, повышение готовности для оказания необходимого лечения, включая разворачивание коечного фонда, оснащённого необходимым оборудованием на случай негативного сценария.Провёл суженое заседание оперативного штаба, дал необходимые поручения. С завтрашнего дня заработает вторая лаборатория, общая мощность анализов достигнет 300 единиц в день. Это позволит охватить основные зоны риска и купировать дальнейшее распространение заболевания», — написал врио губернатора.

Жители Камчатки буквально завалили Солодова пожеланиями и вопросами, в частности о стоимости медицинских масок:

«Уточните, пожалуйста, штаб мониторит цены в аптеках на медицинские маски? Кто-то уполномочен повлиять на уровень цен на маски? Как сообщали СМИ, на прошлой неделе на Камчатку поступило несколько тысяч масок. Они были распределены по медучреждениям, и какая-то часть направлена в аптеки для продажи населению. Так вот, аптеки (конкретно, расположенная на рынке микрорайона Северо-Восток) продают эти маски по 100 руб. за штуку! 5000 рублей стоит пачка масок из 50 штук! Как такое возможно?! Откуда берутся такие дикие цены?! Тем более, что поступление масок в город обеспечивалось, в том числе и силами краевого правительства. Можно ввести какое-то ограничение на цены на маски в аптечной сети?»

Жители Камчатки возлагают на Солодова большие надежды и ждут улучшения жизни в регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Камчатки Владимир Илюхин написал заявление о досрочном сложении полномочий, а 3 апреля 2020 года президент РФ Владимир Путин назначил Владимира Солодова врио губернатора полуострова.