Хабаровск, , 03:45 — REGNUM В Хабаровском крае количество граждан, c лабораторно подтверждённым COVID-19 выросло до 11 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минздраве региона.

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Из числа пациентов с подтвержденным диагнозом двое находятся в тяжёлом состоянии — один на ИВЛ, один на кислородотерапии.

С подозрением на COVID-19 в стационаре находятся 14 человек, в том числе 1 ребёнок.

4 человека из числа близких контактов инфицированных находятся в изоляторе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае защитные маски шьют 48 ателье. Цены на их продукцию составляет от 40 до 250 рублей.