Вашингтон, , 03:43 — REGNUM Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям проводит критические важные поставки в наиболее нуждающиеся регионы, заявил 5 апреля на брифинге в Белом доме президент США Дональд Трамп.

По словам главы государства, регионы уже получили 300 млн перчаток, почти 8 млн масок и 3 млн халатов. Три новых самолета загружено и готово к пересылке груза. «Так что огромное количество материалов, которые мы получаем, доставляется по всей стране», — отметил президент.

Глава Белого дома отметил также, что 500 аппаратов ИВЛ доставлено в штат Нью-Джерси, 200 — в Луизинау, 300 — в Мичиган. Не менее 600 аппаратов зарезервировано для Иллинойса и 100 — для Массачусетса. Кроме того, Вашингтон намерен возвратить 400 аппаратов в те штаты, которые больше в них нуждаются.

Напомним, по последним данным университета Хопкинса, число выявленных зараженных COVID-19 в США превысило 337 тысяч, из них скончались 9619, 17,5 тысяч — выздоровели.