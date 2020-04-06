Вашингтон, , 03:41 — REGNUM Президент США Дональд Трамп полагает, что снижение темпов роста числа летальных исходов из-за нового коронавируса в штате Нью-Йорк — хороший признак. Об этом глава Белого дома заявил 5 апреля на брифинге.

Трамп отметил, что впервые в Нью-Йорке умерло меньше людей, чем за прошлый день. Кроме того, он заявил о сокращении количества госпитализированных в штате Нью-Йорк. «Возможно, это хороший знак», — сказал американский президент.

Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо 5 апреля сообщил, что в штате количество новых случаев заражения коронавирусом за сутки составило 8 327, их всего же их 122 031. Число умерших пациентов выросло с 3 565 до 4 159. 2 апреля было зафиксировано 562 летальных исхода, 3 апреля — 630, а 4 апреля — 594.