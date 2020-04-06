Благовещенск, , 03:37 — REGNUM С наступлением сухой и ветреной погоды в Приамурье стали чаще фиксировать палы: за одни прошедшие сутки сухая трава горела 42 раза, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области.

Читайте также: В Приамурье началась борьба с палами и лесными пожарами

Общая площадь, пройденная огнём, превысила 2 160 гектаров. На тушение было привлечено 394 человека и 93 единиц техники. Всего с начала 2020 года в Приамурье уже зарегистрировано 192 пала.

«Палы сухой растительности тушили в двенадцати районах области и шести городах», — сообщили в МЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приамурье введён особый противопожарный режим.