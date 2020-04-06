Благовещенск, , 03:30 — REGNUM У всех пациентов, у которых в Приамурье был диагностирован коронавирус, заболевание протекает в лёгкой форме, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

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Сообщается, что первая пациентка уже выздоравливает, исследования у неё показали отрицательный результат на коронавирус.

«Все три новых лабораторно подтверждённых случая коронавирусной инфекции, эпидемиологически связанны с первым — завозным из Марокко. На сегодняшний день в регионе зарегистрировано 4 лабораторно подтвержденных случая COVID-2019», — рассказали в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в России от коронавируса выздоровело 22 человека.