Москва, , 03:27 — REGNUM Домашние животные не могут передавать коронавирус нового типа людям, поскольку они не болеют COVID-19, заявил главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Никифоров 5 апреля в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

Эксперт отметил, что, например, у кошек есть «свои коронавирусы», которые не опасны для человека.

Так инфекционист прокомментировал появившуюся информацию о том, что кошки и собаки могут якобы заражать людей. По словам Никифорова, после этого некоторые хозяева домашних животных начали спешно обращаться в ветеренарные клиники с просьбой усыпить их питомцев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ученые из Китая обнаружили новый коронавирус, пандемия которого охватила мир, у кошек в китайском городе Ухань, откуда началось распространение инфекции по планете.

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