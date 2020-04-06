Сиэтл, США, , 03:26 — REGNUM Американский штат Вашингтон готов направить более 400 аппаратов искусственной вентиляции легких для помощи наиболее нуждающимся штатам страны, заявил губернатор региона Джей Инсли на пресс-конференции.

Он отметил, что штат таким образом «вернет» аппараты ИВЛ, полученные ранее из стратегического национального запаса, для помощи наиболее пострадавшим от коронавируса штатам.

«Эти аппараты ИВЛ отправятся в Нью-Йорк и другие штаты, наиболее пострадавшие от вируса», — добавил Инсли.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп выразил надежду, что Соединённые Штаты не дойдут до прогнозируемых 100 тысяч смертей от заболевания коронавирусной инфекцией.

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