Вашингтон, , 03:16 — REGNUM Надежду на, что Соединённые Штаты не дойдут до прогнозируемых 100 тысяч смертей от коронавируса выразил 5 апреля президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме.

«Мы надеемся, что мы не дойдем до этих цифр и останемся насколько возможно дальше от них», — сказал он.

Ранее американский президент сообщал, что складывающаяся эпидемиологическая ситуация может привести к гибели от 100 до 200 тыс. граждан США. Трамп также призывал готовиться к «двум трудным неделям», которые станут пиковыми по числу заболевших.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что число людей, умерших от коронавирусной пневмонии в США выросло до 9 267 человек.

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