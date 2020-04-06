Якутск, , 03:21 — REGNUM В Якутске, у прилетевшей 29 марта из Нидерландов пассажирки, первый тест на коронавирус дал положительный результат, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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Женщина возвращалась в Якутию через Москву. По информации оперативного штаба, её сразу поместили в инфекционное отделение больницы, пассажиры самолёта, которые вместе с ней летели, на самоизоляции. Анализы у них показали отрицательный результат.

Этот выявленный случай в Якутии на данный момент — шестнадцатый.

Как сообщало ИА REGNUM, на 6 апреля в России из медучреждений выписали 22 выздоровевших от COVID-19.

Замдиректора по научной работе ФБУН Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, профессор Александр Горелов заявил, что самым эффективным способом профилактики коронавируса является вакцинация.