Вашингтон, , 03:06 — REGNUM В сеть выложили демо-версию эмулятора PS4, который позволяет запускать на ПК различные игры, выпущенные только для этой консоли. Об этом 5 апреля сообщил портал DSOGaming.

Программа называется Spine и предназначена она для операционной системы Linux. Её создатель утверждает, что помощью эмулятора можно запустить «от 20 до 50» игр.

Стоит отметить, что пользующиеся им люди столкнутся со множеством «глюков» и артефактов изображения, однако программа всё же предоставляет возможность ознакомиться с некоторыми проектами. К сожалению, речь идёт в основном об инди-играх и запустить с её помощью Marvel’s Spider-Man пока не выйдет.

Демонстрационная версия Spine доступна для скачивания на портале GitHub.

В феврале 2020 года в сеть выложили демо-версию эмулятора PlayStation 4 для Windows под названием GPCS4. Редакция DSOGaming тогда отметила, что с помощью этой программы ей впервые удалось запустить коммерческую игру для PS4.

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