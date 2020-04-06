Вашингтон, , 03:06 — REGNUM В Соединенных Штатах провели тесты на выявление коронавируса уже почти 1,7 миллионам человек, заявил президент США Дональд Трамп в ходе брифинга в Белом доме.

«Мы провели 1,67 миллионов тестов», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным американского Университета Джонса Хопкинса, ведущего подсчёт на основе официальных данных, в Соединенных Штатах выявлено 335,5 тыс. зараженных коронавирусом нового типа. Количество летальных случаев от заболевания коронавирусной инфекцией в стране превысило девять тысяч.

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