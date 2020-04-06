Москва, , 03:04 — REGNUM Три случая заражения новой коронавирусной инфекцией среди священнослужителей Русской православной церкви (РПЦ) подтвердились в Москве, 5 апреля сообщается в Telegram-канале рабочей группы по координации деятельности церковных учреждений при коронавирусе.

Также симптомы COVID-19 обнаружены еще у двух священников РПЦ. Результаты их анализов еще не готовы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что депутат Московской городской думы Людмила Стебенкова («Единая Россия») заражена коронавирусом нового типа.

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