Вашингтон, , 02:50 — REGNUM Уверенность в выздоровлении премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, госпитализированного в больницу с COVID-19, выразил президент США Дональд Трамп 5 апреля в ходе встречи с журналистами.

Американский лидер отметил, что Джонсон «сильный и хороший человек».

Как сообщало ИА REGNUM, 5 апреля британский премьер-министр был госпитализирован с заболеванием COVID-19 для прохождения медицинского обследования по совету врачей.

Читайте ранее в этом сюжете: В правительстве Британии объяснили причины госпитализации Джонсона