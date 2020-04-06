Вашингтон, , 02:48 — REGNUM Энтузиасты выпустили модификацию (мод) к игре Resident Evil 3 Remake, которая снимает блокировку с частоты анимации удалённых зомби. Об этом 5 апреля сообщил портал DSOGaming.

Как известно, Resident Evil 3 Remake, как и Resident Evil 2 Remake, «срезает» частоту анимации удалённых зомби с 60 до 30 кадров в секунду (FPS), что может раздражать некоторых геймеров. Новый мод убирает это ограничение. Все желающие могут скачать его со страницы проекта на портале Nexus Mods.

Ранее ИА REGNUM соощило, что эксперты DSOGaming проанализировали производительность Resident Evil 3 Remake. Они опубликовали результаты тестирования в соответствующей статье.

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