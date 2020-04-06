Сантьяго, , 02:46 — REGNUM Число подтвержденных летальных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Чили достигло 34, сообщает пресс-служба чилийского минздрава.

По его данным, за прошедшие сутки в стране выявили 310 новых случаев заражения коронавирусом нового типа. Также за сутки скончались семеро пациентов от COVID-19. Таким образом общее количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в стране достигло 4471, количество летальных случаев достигло 34.

Как сообщало ИА REGNUM, к 5 апреля в Чили был выявлен 4161 случай заражения коронавирусом нового типа. Также за 4 апреля умерли пятеро пациентов в возрасте от 34 до 70 лет.

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