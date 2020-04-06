Москва, , 02:42 — REGNUM Научный коллектив из Сингапура пришёл к выводу, что каждый десятый случай заражения новым коронавирусом может произойти от внешне здорового человека. Исследование опубликовано на сайте Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

В период с 23 января по 16 марта учёные обследовали 243 пациента и обнаружили факты заражения вирусом от людей, не имевших симптомов болезни.

В CDC отметили, что предсимптомное заражение COVID-19 осложняет сдерживание эпидемии, тем важнее становится сохранение социальной дистанции.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта официально назвала вспышку COVID-19 пандемией. Сейчас в мире подтверждено около 1,15 миллиона случаев заражения, почти 63 000 человек погибли от этой болезни.