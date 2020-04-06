Вашингтон, , 02:33 — REGNUM Редакция портала DSOGaming выложила в сеть результаты тестирования игры Resident Evil 3 Remake. Они были опубликованы 5 апреля на сайте издания.

Для тестирования журналисты использовали компьютер, оборудованный процессором Intel i9 9900K и памятью DDR4 объёмом 16 Гб. Тесты проводились на видеокартах AMD Radeon RX580 и RX Vega 64, NVIDIA RTX 2080Ti, GTX980Ti и GTX690.

Поскольку игра не имеет встроенного стресс-теста, эксперты решили использовать в качестве такового одну из самых требовательных сцен игры.

В итоге выяснилось, что при максимальных настройках графики и разрешении 2560 на 1440, единственным графическим процессором, который смог предложить стабильные 60 кадров в секунду (FPS) в этой сцене, был RTX2080Ti. AMD Radeon RX Vega 64 смогла также смогла выдавать подобную производительность, однако иногда значение падало до 55 FPS.

При разрешении 4K ни один графический процессор не смог предложить на этом стресс-тесте постоянные 60 FPS. Тем не менее, RTX2080Ti смогла обеспечить «гладкую» игру при разрешении 3328×1872. С полным отчетом о тестировании все желающие могут ознакомиться в соответствующей статье.

Релиз Resident Evil 3 Remake состоялся 19 марта 2020 года. Ранее ИА REGNUM сообщило, что энтузиасты выпустили к игре модификацию, которая добавила в неё режим от первого лица.

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