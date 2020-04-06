Москва, , 02:33 — REGNUM Заместитель директора по научной работе ФБУН Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН, профессор Александр Горелов заявил, что самым эффективным способом профилактики COVID-19 является вакцинация. Это заявление он сделал 5 апреля в передаче «Жить здорово!».

Профессор Горелов сообщил, что человечество пока не придумало ничего более эффективного, чем вакцинация, с помощью которой срок жизни людей увеличился на 25 лет.

Эпидемиолог рассказал, что порядка 20 компаний ведут разработку вакцины от COVID-19. Однако проблемой стало отсутствие лабораторных животных, чувствительных к коронавирусу. Это замедляет разработку вакцины.

Врач подчеркнул, что вакцина от гриппа не способна защитить от коронавирусной инфекции.

По данным ВОЗ, в мире насчитывается примерно 1,15 миллиона людей, заразившихся COVID-19, около 63 000 человек умерло. На территории России выявлено 5389 случаев заболевания, почти 350 человек выздоровели.