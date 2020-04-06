Лондон, , 02:13 — REGNUM Предупредительным шагом назвали помещение в стационар премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба главы британского правительства.

«По совету своего врача сегодня вечером премьер-министр был помещен в больницу для прохождения анализов», — говорится в сообщении Даунинг-стрит.

По данным источника, это предупредительный шаг, на который рекомендовано было пойти Джонсону из-за сохраняющихся в течение десяти дней симптомов коронавирусной инфекции.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что премьер-министр Великобритании подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.