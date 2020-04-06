Приштина, , 04:36 — REGNUM Национальный институт государственного здравоохранения Косово 5 апреля опубликовал сообщение о том, что на территории края было выявлено пять новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Общее число заразившихся коронавирусом в крае по последним данным составляет 145, однако в это число не входят 27 человек, также заразившихся коронавирусом, но проживающих на севере Косово и проходящих лечение в сербской системе здравоохранения.

Обследование на коронавирус в крае прошли 1964 человека. Жертвой коронавируса стал лишь один гражданин края. Под наблюдением медиков находится на домашнем карантине 3137 человек, вступавших в контакт с заразившимися.