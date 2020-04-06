Владивосток, , 02:17 — REGNUM Митрополит Владивостокский и Приморский Владимир освободил от должности настоятеля храма за недостойный образ жизни — иеромонах злоупотреблял алкоголем.

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Иеромонах Амвросий, настоятель храма святого великомученика Димитрия Солунского в посёлке Тигровый в Анучинском районе Приморья освобождён от должности настоятеля, пишет ИА UssurMedia.

«За систематическое пьянство и недостойное священнослужителя поведение согласно 42-му Правилу святых Апостолов запрещаетесь в священнослужении без права преподания благословения, ношения наперсного креста и рясы сроком на 1 (один) год», — сказано в сообщении епархии.

Отстранённый иеромонах должен будет пройти курс реабилитации в «душепопечительном центре».

Как сообщало ИА REGNUM, задержанному по подозрению в педофилии иеромонаху Спиридону продлили арест.