Севастополь, , 01:56 — REGNUM 49 527 пропусков свободного передвижения из 50 тысяч предусмотренных выдали власти Севастополя сотрудникам организаций, которые занимаются жизнеобеспечением города и торговлей товарами первой необходимости, 5 апреля сообщил врио губернатора города Михаил Развожаев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он отметил, что те, кому пропуск не был предоставлен, ранее получили отказ в этом или в ближайшее время будут приглашены в ведомство, курирующее соответствующую отрасль работодателя.

Как сообщало ИА REGNUM, выдача пропусков для передвижения в Севастополе спровоцировала большие очереди в городе.

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