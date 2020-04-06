Лиссабон, , 01:49 — REGNUM Число зараженных новой коронавирусной инфекцией медицинских работников Португалии продолжает расти. Положительные тесты у 1332 сотрудников, сообщила 5 апреля министр здравоохранения страны Марта Темиду, передает Lusa News.

Среди инфицированных SARS-CoV-2: 231 врач, 339 медицинских сестер и еще 762 сотрудника. Для стабилизации ситуации было нанято еще 500 медсестер.

По последним данным, в Португалии 11 278 выявленных случаев COVID-19, из них 295 смертей. В больницах проходят лечение 1084 зараженных, из которых 267 — в палатах интенсивной терапии.