Приштина, , 04:37 — REGNUM Министр здравоохранения Косово Арбен Вития 5 апреля выразил благодарность главе миссии ЕС в Приштине Наталье Апостоловой за поддержку, оказываемую Евросоюзом Косово в борьбе с коронавирусом.

На своей странице в социальной сети Facebook главный доктор Косово подчеркнул, что на данный момент общество нуждается в незамедлительном реагировании со стороны властей и что пандемия коронавируса может быть побеждена только при помощи взаимодействия в духе сотрудничества и солидарности.

Также Вития отметил, что наиболее уязвимыми в условиях пандемии становятся маргинализированные группы населения, имеющие ограниченный доступ к базовым услугам и недостаточно обеспеченные необходимыми благами.

Напомним, Европейский союз выделил Косово 68 миллионов евро на борьбу с коронавирусом и преодоление его социально-экономических последствий.

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