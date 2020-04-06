Владивосток, , 02:16 — REGNUM В Приморье ситуация по заболеванию коронавирусной инфекцией остаётся стабильной, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе территориального управления Роспотребнадзора.

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За прошедшие выходные на территории Приморья ни одного нового подтверждённого случая заболевания коронавирусной инфекцией не выявлено, отметили в ведомстве. Также отмечено, что в настоящее время на лечении находится 4 человека, на карантине находится 41 человек.

«Все больные получают необходимую медицинскую помощь. Состояние здоровья стабильное», — обозначили в ведовстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье умер первый пациент, заразившийся коронавирусной инфекцией.