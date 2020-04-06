Владивосток, , 02:13 — REGNUM Дорожники в течение двух недель восстановят проезд по поврежденному большегрузом мосту через реку Суходол в Шкотовском районе Приморья, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Как рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Приморья Виктор Свяченовский, после обследования частично обвалившегося моста принято решение восстановить сооружение. На восстановление может уйти две недели.

«Разрушенный пролёт моста длиной 13 метров демонтируем и устроим насыпь с плитами въезда, уложим асфальт. В конце моста в последнем пролете делаем то же самое», — пояснил глава ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье обрушился пролёт моста через реку Суходол в районе села Романовка после того, как по нему проехал большегруз.