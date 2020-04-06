Эдинбург, Великобритания, , 01:41 — REGNUM Главный санитарный врач Шотландии Кэтрин Кальдервуд ушла в отставку из-за нарушения режима карантина, введенного в Великобритании, сообщает Sky News.

Сообщается, что Кальдервуд дважды нарушала режим карантина, чтобы съездить в свой второй дом, тем самым нарушив свои же рекомендации для граждан Великобритании.

«Я приношу глубокие извинения за свои действия и за ошибки, которые я совершила», — сообщила она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Великобритании госпитализировали главу правительства страны Бориса Джонсона. По данным источников, британского премьера готовят к искусственной вентиляции легких.

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