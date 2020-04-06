Прага, , 01:33 — REGNUM Правительство Чехии рассмотрит возможность открытия с 9 апреля некоторых магазинов, мастерских и спортивных площадок, закрытых из-за карантинных мер, заявил 5 апреля премьер-министр страны Андрей Бабиш.

Бабиш поделился планами правительства по снятию карантинных ограничений на работу магазинов спецодежды, обувных, канцтоваров, а также торгующих текстилем, детскими колясками и автосиденьями. Кроме того, планируется открыть хобби-маркеты и обувные мастерские.

Решение о снятии ограничений будет окончательно принято 8 апреля в зависимости от развития ситуации с эпидемией коронавируса в стране.