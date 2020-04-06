Владивосток, , 02:10 — REGNUM В Приморье после сильнейшего снегопада, который шёл двое суток, устраняют последствия циклона на дорогах края, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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По данным дорожных служб, в настоящее время нет проезда в некоторые сёла Черниговского и Хорольского районов. Дорожная техника работала всю ночь.

«Сейчас задействовано 140 единиц, включая экскаваторы, бульдозеры, грейдеры», — сообщили в правительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье было объявлено экстренное предупреждение в связи с надвигающимся циклоном.