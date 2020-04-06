Абу-Даби, , 01:29 — REGNUM Количество случаев заболевания COVID-19 в Объединенных арабских эмиратах увеличилось до 1799 после подтверждения диагноза у еще 294 человек за последние сутки, 5 апреля сообщает министерство здравоохранения страны на странице в Twitter.

С начала вспышки коронавируса в ОАЭ 10 пациентов скончались от последствий заболевания. Кроме того, 144 человека выздоровели.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта из-за опасности распространения коронавируса нового типа в ОАЭ было прервано авиасообщение с другими странами.

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