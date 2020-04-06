Абу-Даби, 6 апреля 2020, 01:29 — REGNUM Количество случаев заболевания COVID-19 в Объединенных арабских эмиратах увеличилось до 1799 после подтверждения диагноза у еще 294 человек за последние сутки, 5 апреля сообщает министерство здравоохранения страны на странице в Twitter.
С начала вспышки коронавируса в ОАЭ 10 пациентов скончались от последствий заболевания. Кроме того, 144 человека выздоровели.
Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта из-за опасности распространения коронавируса нового типа в ОАЭ было прервано авиасообщение с другими странами.
Читайте ранее в этом сюжете: В ОАЭ подтвердили еще 150 случаев заражения коронавирусом