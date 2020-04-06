Владивосток, , 02:04 — REGNUM Очередная партия медицинских масок поступила в Приморский край в пятницу, 3 апреля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Маски поступили в сеть аптек «Овита» и «Госаптека» с минимальной торговой наценкой.

«В Приморье средства индивидуальной защиты доставили самолётом. Закупочная цена довольно высокая, поэтому нами установлена минимальная торговая наценка. В продаже маску можно приобрести по минимальной цене 35 рублей», — сообщили в аптеке.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманске ждут результаты тестов на коронавирус у 51 человека.