Валлетта, , 01:14 — REGNUM Восемь подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией среди жителей миграционного центра на Мальте привели к введению карантина для более тысячи беженцев, заявила заместитель мальтийского премьер-министра Крис Феарне, 5 апреля сообщает газета Malta Today.

Отмечается, что мигранты, для которых COVID-19 наиболее опасен, будут эвакуированы из центра.

Как сообщало ИА REGNUM, первый случай заражения коронавирусом на Мальте был зарегистрирован 7 марта.

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