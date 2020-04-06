Рабат, , 00:55 — REGNUM Количество случаев заражения новым коронавирусом в Марокко увеличилось до 1 021 человек, 5 апреля сообщается на сайте марокканского министерства здравоохранения.

Также от последствий заболевания на территории королевства скончалось уже 70 пациентов. У 3 827 человек анализы на коронавирус показали отрицательный результат.

Как сообщало ИА REGNUM, первый случай инфицирования коронавирусом нового типа в Марокко был зарегистрирован 2 марта.

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