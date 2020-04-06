Мадрид, , 00:51 — REGNUM 674 смертельных случая от заболевания коронавирусной инфекции зафиксировано в Испании за прошедшие сутки, сообщает пресс-служба испанского минздрава.

Ведомство отмечает снижение суточного количества летальных случаев от COVID-19. Еще 4 апреля в стране от заболевания умерли 809 человек. Всего с начала пандемии в Испании зафиксировали 12 418 смертей от коронавирусной инфекции.

Также в Испании количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа выросло до 130 759.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 5 апреля, в мире подтверждено 1 113 758 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Также количество летальных исходов вследствие болезни COVID-19 достигло 62 784.