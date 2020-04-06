Бриджтаун, , 00:43 — REGNUM Первый пациент с диагнозом COVID-19 скончался на островном государстве Барбадос, заявил министр здравоохранения страны Джефри Бостик, 5 апреля сообщает агентство Prensa Latina.

Всего на острове выявлено 56 случаев заражения короновирусной инфекцией нового типа, из них шесть — закончились выздоровлением. Первым скончавшимся оказался 81-летний гражданин страны, который недавно посещал Великобританию.

Как сообщало ИА REGNUM, первый случай заражения короновирусом на Барабадосе зафиксировали две недели назад.

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